ОБСЕ: Более 340 мирных жителей стали жертвами боев в Донбассе с начала года

2017-08-07 23:03 | www.apa.az | 3

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 341 жертву из числа мирных жителей в Донбассе с начала года.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"С 1 января до настоящего момента миссией зафиксирована 341 жертва среди мирного населения (погибшими или ранеными). Это количество на 37% процентов больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году", - заявил Хуг.

Хуг также отметил, что "Специальная мониторинговая миссия на местах способствует установлению небольших режимов прекращения огня для проведения ремонтных работ на системах, в частности водоснабжения".