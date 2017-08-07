Ильхам Алиев утвердил этику для депутатов

2017-08-07 23:11 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона «О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса», сообщает официальный сайт главы государства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, закон определяет правовые механизмы, связанные с соблюдением депутатами Милли Меджлиса правил этического поведения в соответствии с пунктами 1 и 3 части I статьи 94 и пункта 7 части I статьи 89 Конституции Азербайджана.

Закон касается лиц, обладающих статусом депутата. Каждый парламентарий обязан соблюдать пункты данного закона, руководствуясь правилами этического поведения.

В законе отмечается о возможности лишения мандата депутата, грубо нарушившего правила этического поведения. Документ также запрещает использовать оскорбительные фразы и прерывать слова коллег и пр.

С.Б.

