Число раненных при взрыве в Лахоре возросло до 34 человек

2017-08-07 23:16 | www.trend.az | 6

По меньшей мере 34 человека получили ранения при взрыве в пакистанском городе Лахор, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.



Инцидент произошел в понедельник вечером в районе Ислампура, расположенном на западе города. Взрывная волна повредила расположенные рядом с местом происшествия автомобили, также обрушилась крыша здания.

"В грузовике с фруктами была заложена взрывчатка. По меньшей мере 34 человека получили ранения, в основном прохожие", - приводит агентство слова представителя местных властей Абдуллы Хана Сумбала.

Власти начали расследование.