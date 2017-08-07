Завершилось второе в этом году лунное затмение

2017-08-07 23:22 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, лунное затмение начнется в 21:22, максимальная фаза затмения состоится в 22:20. Завершится затмение в 23:18.

Нынешнее затмение отличалось от предыдущих тем, что Луна была красноватого цвета. Это явление также известно как «кровавая Луна». Луна взошла над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли. И хотя небесное светило располагалось достаточно низко над горизонтом, небесный спектакль можно было увидеть и даже заметить смену цвета части лунного диска на бордово-красный.

Интересное природное явление наблюдалось в Москве, Европе, Азии, Африке, Австралии, Антарктиде, в большей части России. Так, после полудня можно было увидеть часть лунного затмения. Это явление можно было видеть и на территории Азербайджана: после заката Солнца затмение наблюдалось частично.