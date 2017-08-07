Аллахшукюр Пашазаде встретился с главой МИД Ирана

2017-08-07 23:37 | www.apa.az | 5

Находящийся с визитом в Иране председатель Управления мусульман Кавказа, шуйхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Ирана отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном построены на самом высоком уровне: «Об этом свидетельствуют неоднократные встречи президентов наших стран. Стабильность и развитие Азербайджана важны для Ирана».

Аллахшукюр Пашазаде, в свою очередь, поблагодарил Д. Зарифа за вклад в усиление сотрудничества между двумя странами: «Мы будем стараться и впредь укреплять связи между нашими странами».