В Чечне самолет врезался в автомобиль – ВИДЕО

2017-08-07 23:37 | www.oxu.az | 5

В станице Червленная Чеченской республики легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу и врезался в машину.

Как передает Oxu.Az, видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.

На кадрах видно, как одномоторный самолет врезается в малотоннажный грузовик, остановившийся, чтобы пропустить человека на пешеходном переходе. О жертвах или пострадавших в результате ЧП, а также о дате случившегося, не сообщается. Также неизвестно, почему пилот решил приземлиться вне аэродрома.

По данному инциденту Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку, передает РИА Новости.

С.Б.

