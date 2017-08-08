СМИ назвали пол будущего ребенка Криштиану Роналду

2017-08-08 00:08 | www.oxu.az | 4

У нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду и испанской модели Джорджины Родригес в ноябре этого года родится девочка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Футболист сообщил о беременности подруги 18 июля. Спортсмен уже воспитывает троих детей: семилетнего Криштиану-младшего, а также разнополых близнецов Мэтью и Еву, которые появились на свет 8 июня. Все они родились от суррогатных матерей.

В январе 2015 года Роналду расстался с российской моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей. СМИ заподозрили португальца в гомосексуализме.

С.Б.

