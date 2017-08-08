В США медведь «угнал» внедорожник

2017-08-08 00:28 | www.oxu.az | 3

В американском городе Дуранго в штате Колорадо медведь «угнал» и разбил внедорожник, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.​

Ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома. «Угонщик», однако, уехал недалеко, врезавшись в почтовый ящик перед соседним зданием.

Вызванная соседями полиция установила, что зверь, очевидно, из-за паники, вырвал руль и радио из приборной доски, а также выбил заднее стекло.

«Человеку потребовалось бы несколько часов, чтобы сотворить то, что медведь сделал за считаные минуты», — сказал представитель полиции.

С.Б.

