В США медведь «угнал» внедорожник
2017-08-08 00:28 | www.oxu.az | 3
В американском городе Дуранго в штате Колорадо медведь «угнал» и разбил внедорожник, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.
#Bear takes SUV for a short drive in #Durangoco neighborhood. Subaru trashed, mailbox damaged.https://t.co/4dfmve0sAl pic.twitter.com/4OpHUgfhnB— Durango Herald (@DurangoHerald) 4 августа 2017 г.
Ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома. «Угонщик», однако, уехал недалеко, врезавшись в почтовый ящик перед соседним зданием.
Вызванная соседями полиция установила, что зверь, очевидно, из-за паники, вырвал руль и радио из приборной доски, а также выбил заднее стекло.
«Человеку потребовалось бы несколько часов, чтобы сотворить то, что медведь сделал за считаные минуты», — сказал представитель полиции.