Армяне обстреляли село в Товузе, пострадал 13-летний мальчик

2017-08-08 00:42 | www.apa.az | 4

7 августа Вооруженные силы Армении обстреляли село Гаралар Товузского района.

Как сообщает западное бюро АПА, в результате обстрела житель деревни Юсифов Рамиль Сабир оглу (2004 г.р.) получил осколочные ранения обеих ног.

После первой медицинской помощи, оказанной мальчику местными врачами, он был доставлен в ЦРБ Товузского района.

Отметим, что несколько дней граничащее с Бердским районом Армении село Гаралар Товузского района Азербайджана подверглось обстрелу со стороны армян. В результате обстрела из крупнокалиберного оружия были повреждены крыши и стены домов.

Отметим, в селе Гаралар в 43 домах проживают 242 человека. Верхняя часть села, находящаяся прямо напротив армянских постов, часто подвергается обстрелу.