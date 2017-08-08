Число раненных при взрыве в Лахоре возросло до 34 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-08-08 01:06 | www.apa.az | 5

По меньшей мере 34 человека получили ранения при взрыве в пакистанском городе Лахор.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в понедельник вечером в районе Ислампура, расположенном на западе города. Взрывная волна повредила расположенные рядом с местом происшествия автомобили, также обрушилась крыша здания.

"В грузовике с фруктами была заложена взрывчатка. По меньшей мере 34 человека получили ранения, в основном прохожие", - приводит агентство слова представителя местных властей Абдуллы Хана Сумбала.

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21:53

По меньшей мере 22 человека пострадали в результате взрыва в пакистанском городе Лахор.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в понедельник вечером в районе Ислампура, расположенном на западе города. По информации телеканала, взорвался грузовик, но причина взрыва пока не установлена.

По предварительной информации, взрыв произошел после того, как грузовик врезался в трансформаторную будку, однако в полиции не исключают, что грузовик, груженный фруктами, был начинен взрывчаткой.