Армяне подвергли обстрелу мирных жителей, есть раненый – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-08-08 01:02 | www.oxu.az | 5

7 августа Вооруженные силы Армении обстреляли село Гаралар Товузского района.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате обстрела житель деревни Юсифов Рамиль Сабир оглу (2004 г.р.) получил осколочные ранения обеих ног.

После первой медицинской помощи, оказанной мальчику местными врачами, он был доставлен в ЦРБ Товузского района.

Отметим, что несколько дней граничащее с Бердским районом Армении село Гаралар Товузского района Азербайджана подверглось обстрелу со стороны армян. В результате обстрела из крупнокалиберного оружия были повреждены крыши и стены домов.

Отметим, в селе Гаралар в 43 домах проживают 242 человека. Верхняя часть села, находящаяся прямо напротив армянских постов, часто подвергается обстрелу.

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Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу село Гаралар Товузского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report,в результате инцидента ранен один мирный житель.

Отмечается, что раненый подросток - 13-летний Рамин Сабир оглу Юсифов.

С.Б.

