В двух областях Италии объявили режим ЧП

2017-08-08 01:49 | www.apa.az | 4

Италия из-за засухи объявила режим чрезвычайного положения в столичной области Лацио и центральной Умбрии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, соответствующее решение было принято на заседании совета министров страны.

Режим ЧП был введен по предложению премьер-министра Италии Паоло Джентилони



На большей части Италии продолжается сильнейшая засуха. Нынешнее лето стало одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю регулярных метеонаблюдений на Апеннинах.