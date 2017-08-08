Аллахшукюр Пашазаде встретился с главой МИД Ирана

2017-08-08 01:55 | www.oxu.az | 3

Находящийся с визитом в Иране председатель Управления мусульман Кавказа, шуйхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Ирана отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном построены на самом высоком уровне:

«Об этом свидетельствуют неоднократные встречи президентов наших стран. Стабильность и развитие Азербайджана важны для Ирана».

Аллахшукюр Пашазаде, в свою очередь, поблагодарил Д. Зарифа за вклад в усиление сотрудничества между двумя странами:

«Мы будем стараться и впредь укреплять связи между нашими странами».

С.Б.

