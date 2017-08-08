В Израиле разбился военный вертолет, один пилот погиб, второй ранен

2017-08-08 02:24 | www.apa.az | 4

На базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля "Рамон" в Негеве во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение боевой вертолет Apache.

Как передает АПА со ссылкой на “İsraelmedia”, в результате аварии погиб пилот вертолета. Второй пилот,получил ранения. Их имена пока не сообщаются.

Пострадавший доставлен в больницу. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

В связи с катастрофой полеты вертолетов Apache временно приостановлены.