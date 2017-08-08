Малайзийская полиция задержала более 400 человек по подозрению в терроризме

2017-08-08 02:43 | www.apa.az | 4

Полиция Малайзии провела контртеррористические рейды, в ходе которых были задержаны более 400 человек.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», рейды прошли в столице страны Куала-Лумпуре.

Большинство задержанных оказались гражданами Бангладеш, Индии и Пакистана. У них изъяли устройства для изготовления фальшивых паспортов и малайзийских иммиграционных документов. Некоторые из задержанных подозреваются в участии в террористических группировках из Сирии и Ирака.