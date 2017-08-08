В Баку 33-летнему мужчине нанесены ножевые ранения

2017-08-08 04:21 | www.apa.az | 4

В Баку 33-летнему мужчине нанесены ножевые ранения.

Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе столицы.

Множественные ножевые ранения на почве конфликта получил житель Баку Алиев Эйбат Тельман оглу (1984 г.р.). Потерявший много крови Э.Алиев доставлен в городскую клиническую больницу №3. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

По факту в РУП Сабунчинского района ведется разбирательство.