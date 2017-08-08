Береговая охрана Греции спасла 128 мигрантов

2017-08-08 04:40 | www.apa.az | 3

Береговая охрана Греции провела операцию по спасению из тонущей резиновой лодки 54 мигрантов и беженцев у берегов острова Ойнусс в восточной части Эгейского моря.

Как передает АПА, об этом передает греческое интернет-издание “Ekathimerin” со ссылкой на сообщение ведомства.

Еще одна лодка с 74 пассажирами на борту терпела бедствие возле острова Хиос. Пассажиры с нее также были спасены береговой охраной.

Отметим, что Европейская комиссия (ЕК) выделила в июле Греции более 200 миллионов евро для того, чтобы страна могла справиться с потоком мигрантов и беженцев.