США предложили Филиппинам военную помощь в борьбе с террористами

2017-08-08 06:27 | www.apa.az | 4

План, который позволит американским Военно-воздушным силам наносить удары по позициям близких к террористической организации "Исламское государство" на территории Филиппин, рассматривается сторонами

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил американский телеканал NBC.

В сообщении отмечается, что удары преимущественно с помощью беспилотников планируется наносить по южным островам Филиппин, где укрепились террористы.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на этих территориях военное положение. Предложение об оказании помощи в борьбе с террористическими структурами сделал президенту госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся в Маниле для участия в региональной конференции по безопасности.

Как сообщалось, США уже поставили Филиппинам два разведывательных самолета Cessna 208B, около тысячи ракет, и другое вооружение для борьбы с терроризмом.