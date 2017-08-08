Президент Туркмении обсудит в Баку транспортировку природного газа в Европу

2017-08-08 07:37 | www.apa.az | 4

Сегодня начинается официальный двухдневный визит в Азербайджан президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Как передает АПА-Экономикс, одними из главных тем на предстоящих в Баку переговорах будут вопросы развития партнерства в топливно-энергетической и транспортной сфере.

Гурбангулы Бердымухамедов и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудят возможности транспортировки туркменского природного газа в Европу через Каспийское море и Азербайджан, а также обсудят вопросы расширения грузовых и пассажирских перевозок на Каспии.

Главы двух прикаспийских государств также обменяются мнениями относительно хода разработки Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.

По итогам переговоров предусматривается подписание пакета двусторонних документов.