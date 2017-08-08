Производитель золота в Азербайджане до конца года начнет добычу на новом месторождении

2017-08-08 08:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Компания Anglo Asian Mining PLC (AAM), производитель золота в Азербайджане, планирует начать добычу золота на месторождении "Угур" в четвертом квартале 2017 года, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Первые работы по бурению на этом месторождении начались еще в сентябре прошлого года. По предварительным данным, запасы золота на данном месторождении составляют около 195 тысяч унций, однако не исключено, что по итогам подготовительных и исследовательских работ эти цифры будут выше.

Месторождение "Угур" обнаружено в 2016 году. Оно расположено в трех километрах к северо-западу от основных месторождений компании. В настоящее время уже завершена прокладка дорог для соединения "Угур" с другими месторождениями.

В первом полугодии 2017 года AAM добыла 23 218 унций золота (сокращение за год на 31,4 процента), 1 322 тонны меди (рост на 36,4 процента), 85 087 унций серебра (сокращение на 6,3 процента).

В 2017 году ААМ планирует добыть 64 - 72 тысячи унций золота.

Компания Anglo Asian Mining PLC имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

(Автор: Азад Гасанли)

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