ABD'den tehlikeli hamle

2017-08-08 08:37 | www.trend.az | 1

Arapça yayın yapan Al-Hurra televizyonuna konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Eric Pahon, “Lübnan’da ABD Özel Kuvvetlerin faaliyetini teyit edebilirim” sözleriyle kritik gelişmeyi açıkladı. Sözcü, “Özel Kuvvetlerimiz bölgede Lübnan Ordusu’na eğitim ve destek faaliyeti için bulunuyor” açıklamasını yaptı. Pentagon sözcüsü, Lübnan’da operasyonel olan ABD kuvvetlerinni sayısı ve niteliği hakkında ise “görevin doğası” gereği bilgi veremeyeceğini savundu.

HİZBULLAH İLE KARŞI KARŞIYA

Lübnan ordusunun haftalar içinde, Suriye sınırında bulunan DEAŞ yapılanmasına karşı operasyon düzenleyeceği biliniyor. İran destekli Şii örgüt Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, sınırın Suriye tarafında konuşlu Hizbullah militanlarının Lübnan Ordusu’na desteğe hazır olduğunu belirtmişti.

Bu durumda, Lübnan Ordusuna “destek” veren ABD Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerinin Hizbullah militanları ile karşı karşıya gelmesi güçlü bir olasılık. Her ne kadar ABD ordu sözcüsü, Özel Kuvvet askerlerinin Lübnan ordusuna destek faaliyeti icra ettiğini açıklasa da, Suriye’nin kuzeyinde faaliyette bulunan ABD Özel Kuvvetleri’nin Rakka saldırısında PKK/PYD terör örgütüyle cephe hattında hareket ettiği medyada yer almıştı.

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