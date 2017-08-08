В Израиле разбился военный вертолет

2017-08-08 08:45 | www.oxu.az | 5

На базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля «Рамон» в Негеве во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение боевой вертолет Apache.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «İsraelmedia», в результате аварии погиб пилот вертолета. Второй пилот получил ранения.

Пострадавший доставлен в больницу. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

В связи с катастрофой полеты вертолетов Apache временно приостановлены.

A.M.