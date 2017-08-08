Türkiye, Interpol'e bildirdi! İspanya yakaladı

2017-08-08 08:53 | www.trend.az | 1

İsveç'in Expressen gazetesi, İsveç'te yaşayan 59 yaşındaki Yalçın'ın, İspanya'nın Barselona kentinde tutuklandığını duyurdu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı basın departmanından Gunnar Vrang haberi doğrularken konuyla ilgili İspanya'dan bilgi istediklerini dile getirdi.

İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan Yalçın, 30 yıldır İsveç'te ikamet ediyordu.

Yalçın, Türkiye'nin talebi üzerine, terör suçlamasıyla Interpol'ün arananlar listesinde yer alıyordu.

Nisan ayında, Türkiye'deki bir dergide yayımlanan makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açılan Yalçın hakkında, yine aynı dergideki makalelerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 ayrı dava bulunuyor

Kaynak Milliyet