Появилось видео убийства двукратного чемпиона Европы по борьбе – ФОТО + ВИДЕО

2017-08-08 09:24 | www.oxu.az | 4

В сети появилось видео убийства 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко на побережье Байкала возле села Горячинск, сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

На записи видно, как двое злоумышленников наносят спортсмену удары по голове. Вначале Власко сопротивляется и пытается подняться, а затем падает без движения.

Утром 29 июля Власко вступил в конфликт с группой молодежи, отдыхавшей неподалеку. Завязалась драка, спортсмен получил ножевое ранение в грудь и не менее семи ударов металлическим прутом по голове, в результате чего скончался. Личности убийц установлены, оба заключены под стражу.

20-летний Власко был мастером спорта международного класса, выступал в весовой категории до 96 килограммов. Он дважды побеждал на чемпионате Европы среди юниоров, неоднократно выигрывал и становился призером международных и российских соревнований.

И.Ф.