Сегодня в Македонии пройдет матч за Суперкубок УЕФА

2017-08-08 09:30 | www.oxu.az | 4

Сегодня состоится матч за Суперкубок УЕФА.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги Чемпионов мадридский «Реал» сыграет с победителем Лиги Европы «Манчестер Юнайтед».

Матч на стадионе «Филип II» в столице Македонии Скопье отсудит итальянский арбитр Джанлука Рокки.

Отметим, что «Реал Мадрид» до этого три раза становился обладателем Суперкубка УЕФА (2002, 2014, 2016) и два раза (1998, 2000) проигрывал в матче за титул. «Манчестер Юнайтед» выиграл Суперкубок один раз - в 1991 году. 26 лет назад в ранге обладателя Кубка кубков команда Алекса Фергюсона на домашнем стадионе «Олд Траффорд» победила владельца Кубка чемпионов - югославскую «Црвену Звезду» (1:0) благодаря мячу шотландца Брайана Макклэйра.

A.M.

