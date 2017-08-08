Владелец сбившего насмерть пешехода Lexus использовал чужой номерной знак

2017-08-08 09:36 | www.oxu.az | 4

Как сообщалось, в воскресенье в Баку произошло тяжелое ДТП. В Хазарском районе, на дороге к побережью, автомобиль Lexus с госномерами 90 AA 159 на высокой скорости сбил переходившего дорогу 45-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте.

Как передает Oxu.Az, выяснилось, что государственный номерной знак 90 AA 159 принадлежит автомобилю «ВАЗ». В центральной базе данных МВД этот номер зарегистрирован за автомобилем «ВАЗ», принадлежащим ООО «Белрустрой». То есть владелец Lexus незаконно использовал номерной знак другого транспортного средства.

Отметим, что многие состоятельные люди создают фиктивные компании для получения номерного знака «АА», который выдается только юридическим лицам.

A.M.

