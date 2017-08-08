В Стамбуле в одном из отелей произошел пожар
2017-08-08 09:38 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в одном из отелей произошел пожар, пишут во вторник турецкие СМИ.
Пожар произошел в 04:00 по местному времени. Пострадавших нет.
Также сообщается, что огонь перекинулся на соседнее здание, где расположено студенческое общежитие. Студенты были эвакуированы.
О причине пожара не сообщается.
Пожар потушен. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu