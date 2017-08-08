В Стамбуле в одном из отелей произошел пожар

2017-08-08 09:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в одном из отелей произошел пожар, пишут во вторник турецкие СМИ.

Пожар произошел в 04:00 по местному времени. Пострадавших нет.

Также сообщается, что огонь перекинулся на соседнее здание, где расположено студенческое общежитие. Студенты были эвакуированы.

О причине пожара не сообщается.

Пожар потушен. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu