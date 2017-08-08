Бывший зек десять лет держит в страхе дочь и жену

2017-08-08 09:44 | www.oxu.az | 4

В Геранбое мужчина, отбывший десятилетний срок наказания за убийство, подвергал побоям супругу и дочь.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, его жертвой стали учительница средней школы, пятидесятилетняя Севиль Гасымова и ее двадцатилетняя дочь Хатира Гасымова (имена изменены — ред.).

Их страшная история началась в 2007 году, когда вышел на свободу отец семейства Самир Гасымов (имя изменено — ред.). Мужчина был лишен свободы за совершенное в России убийство жителей своего района. Оказавшись вне тюремных стен, он решил вернуться к семье. И, хотя дочь долго упрашивала женщину не принимать назад убийцу, Гасымова устала нести бремя одиночества. Кроме того, она считала, что, раз дома растет дочка, когда придут просить ее руки, обязательно в доме должен быть мужчина.

Однако, добившись своей цели, Гасымов начал третировать дочь и супругу, нередко избивая их.

По словам Гасымовой, ее дочь ходила к педагогам, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам. Когда девочка возвращалась из школы, то прямо на улице на глазах одноклассников мужчина избивал девочку. Побои продолжались и в школе. Неоднократно Гасымов запирал дочь в подвале дома сестры и там бил ее тяжелыми предметами.

Между тем, окончив школу, дочь подала документы в университет и поступила. Но отец запретил ей учиться. На следующий год девушка вновь поступила в вуз.

Вскоре тайком от брата золовка рассказала Гасымовой, что к ним придут сваты. Узнав об этом, мать была рада выдать дочь, чтобы та наконец-то покинула этот ад. В январе пришли сваты. Девушка и сама была не против этого брака, хотя никогда не видела своего будущего мужа — она мечтала покинуть родительский дом. Однако, после того как гости разошлись, Гасымов начал приставать к жене с упреками.

«После того, как гости ушли, муж стал выражать недовольство, что сбывается моя мечта. Да, я хотела, чтобы дочь вышла замуж, пока я жива, потому что страдаю сахарным диабетом. Муж при мне применял насилие к дочери, а что случилось бы, не будь меня рядом? Поэтому я молила Бога дать мне сил», - рассказывает Гасымова.

В эту ночь в семье Гасымовых опять разразился скандал и, пока отец семейства ходил за шваброй, чтобы избить дочь, девушка выпрыгнула из окна и убежала в дом к своему будущему мужу. Впоследствии новые родственники передали девушку ее дяде и спустя два дня вернули родителям. В свою очередь, мать Гасымовой умоляла новых родственников быстрее сыграть свадьбу и забрать дочку.

«Если честно, то какой это отец, который, раздев дочку, осматривает ее тело, ища следы поцелуев. А когда я возражала, он говорил, что я ревную. Но как я могу ревновать к отцу. Он маньяк!», - позднее стала понимать измученная женщина.

Надо сказать, что не только дочка, но и сама Гасымова страдала от побоев мужа. Она утверждает, что его боится весь район. Даже местная полиция не хочет с ним связываться.

А между тем, Гасымовы стали готовиться к предстоящей свадьбе. Глава семейства отказался звать на торжество родственников жены и с этим тоже все смирились.

Как оказалось, свадьба не стала панацеей от насилия отца. Выйдя замуж, девушка вновь столкнулась с проблемами. Новоиспеченный муж не имел работы и постоянно обманывал ее. Гасымова понимала, что ее дочь вышла замуж за человека, которого практически не знала.

Однажды, когда ее супруг ненадолго уехал в Россию, молодую невесту привели в дом родителей, чтобы она не оставалась одна.

Но на третий день она стала свидетелем того, как отец гантелями избивал мать. Девушка позвонила свекрови и попросила забрать ее. Та забрала невестку, но позвонила сыну, чтобы он немедленно вернулся.

Однако, когда тот приехал, в семье молодых возник конфликт. Девушка захотела развестись. В затяжной конфликт вмешался и отец Гасымовой вместе со своими сестрами. Оскорбленный отец не хотел, чтобы вся округа показывала на него пальцем, потому что на шестой месяц замужества дочь покидает семью. Близкие, в том числе молодой супруг и отец, связали Гасымовой руки и ноги, ранили ножом и вдобавок перебили дома посуду и стекла, чтобы создать видимость, что молодая женщина сошла сума и пыталась нанести себе увечья. После этой инсценировки они позвонили в службу 102 и попросили стражей правопорядка упрятать девушку в сумасшедший дом. А когда мать пыталась заступиться, ее избил муж.

Приехав по вызову, полицейские поняли, что связанная Гасымова вполне вменяема. Они забрали всех участников конфликта в отделение и затем предоставили матери и дочери время, чтобы женщины могли скрыться.

Гасымова подала документы на развод. Кроме того, она хочет, чтобы супруг покинул дом, который достался ей в наследство от отца. Но муж не дает ключей, требует своих денег, которые он потратил на ремонт дома и приданое дочери.

Сама Гасымова вынуждена прятаться в Баку. Она не понимает, что будет делать дальше. В сентябре женщина должна вернуться на работу в школу, а ее дочь — продолжить обучение в вузе.

С.Б.

