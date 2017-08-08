Президент Туркменистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
2017-08-08 09:58 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во вторник прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.