Президент Туркменистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

2017-08-08 09:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во вторник прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.