На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2017-08-08 10:15 | www.apa.az | 3

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 9 августа 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении вблизи села Сарыджалы Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер.