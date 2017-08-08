На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг
2017-08-08 10:15 | www.apa.az | 3
В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 9 августа 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении вблизи села Сарыджалы Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер.