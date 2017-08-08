В Габале стартовал ХIII Всемирный молодежный скаутский форум

2017-08-08 10:23 | www.apa.az | 4

В Габалинском районе начал работу ХIII Всемирный молодежный скаутский форум. В форуме, организованном Всемирной организацией скаутского движения и Ассоциацией скаутов Азербайджана, принимают участие 320 представителей молодежи из 133 стран.

Как сообщает местное бюро АПА, выступивший на церемонии открытия форума, состоявшейся в отеле Qafqaz Resorte в Габале, председатель Всемирного скаутского комитета, являющегося исполнительным органом Всемирной организации скаутского движения, Жоао Армандо Гонсалвес проинформировал об организации. Он сообщил, что Всемирная организация скаутского движения действует в 224 странах и регионах мира и объединяет в своих рядах 40 миллионов членов. Цель скаутского движения, созданного в 1907 году, заключается в оказании помощи формированию молодых людей как личностей, содействии повышению их конструктивной роли в обществе, участию в создании лучшего мира.

Затем выступили председатель Всемирного скаутского молодежного форума и молодой консультант Джереми Аперт и генеральный секретарь Всемирной организации скаутского движения Ахмед Алендеви. Было сообщено, что форум, который проходит под девизом «Мечтай, верь и действуй», является платформой для налаживания общения и обмена идеями скаутов в возрасте 18-26 лет. Нынешний форум является самым большим слетом в истории скаутского движения по числу участников и разнообразию представленных стран. Предыдущий форум прошел в Словении с участием скаутов из 95 стран. На ХIII форуме молодые скауты примут участие в сессиях, посвященных активной гражданской позиции и лидерству, презентациях.

Джереми Аперт отметил, что Всемирный молодежный скаутский форум представляет собой уникальную возможность для молодых людей, стремящихся к лидерству и внесению вклада в будущее Движения.

Джереми Аперт отметил, что Всемирный скаутский молодежный форум является уникальной возможностью для молодых людей, желающих стать лидерами и внести вклад в будущее движения. На форуме состоятся интересные презентации, показывающие социальную деятельность всех его участников и их успехи в развитии общества, индивидуальные проекты. На мероприятии, которое продлится до 10 августа, участники проведут обсуждения на различные темы, касающиеся происходящих в мире процессов (проблем в экологической, социальной и других сферах).

На вечере культуры, организованном в рамках форума, молодые скауты продемонстрируют историю и традиции, национальную одежду, кухню, музыку и танцы своих стран.

На ХIII форуме будут избраны молодые консультанты Всемирного скаутского комитета на 2017-2020 годы. Главная цель молодых консультантов заключается в создании возможности для повышения роли молодежи в процессе принятия решений во Всемирной организации скаутского движения. После форума 14-18 августа в Бакинском конгресс-центре состоится 41-я Всемирная скаутская конференция с участием молодых лидеров.

Выступивший на форуме президент Ассоциации скаутов Азербайджана (АСА) Ильяс Исмаиллы отметил, что руководимая им организация начала действовать в 1997 году, а в 2000 году стала членом Всемирной организации скаутского движения. Ассоциация скаутов Азербайджана имеет 1750 членов в 16 регионах страны. За минувшие три года АСА реализовала более 200 местных проектов и мероприятий по скаутингу. Для членов организации ежегодно организуются программы и летние лагеря, они представляют нашу страну на международных мероприятиях.