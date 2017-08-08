В Японии создан страшный робот для отпугивания животных – ВИДЕО

2017-08-08 10:10 | www.oxu.az | 8

Робот-волк, призванный отгонять диких животных, которые наносят ущерб домашнему хозяйству, заработал на экспериментальной основе в Кисаразу на юго-западе японской префектуры Тиба,сообщает Oxu.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

По данным сельскохозяйственного кооперативного объединения JA Kisarazu-shi, робот почти такого же размера, как взрослый волк, — 65 см в длину и 50 см в высоту. Названный Super Monster Wolf, робот покрыт мехом, в раскрытой пасти видны обнаженные клыки, передает «Моя планета» со ссылкой на The Japan News.

Робот обнаруживает диких приблизившихся животных с помощью датчика инфракрасного излучения и запугивает их, мигая красными светодиодами своих глаз и издавая 18 разных звуков, включая рык волка, человеческий голос и выстрел.

Представитель мэрии города Кисаразу сказал, что не было никаких признаков диких животных или птиц поблизости после того, как Super Monster Wolf был установлен 11 июля.

Компания Hokkaido, создатель машины, начнет производство робота на заказ в сентябре. Каждый экземпляр будет стоить около 200 000 иен (3 тыс.манат).

И.Ф.