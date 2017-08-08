В связи с Гурбан байрамы в Азербайджане 4 дня будут нерабочими

2017-08-08 10:39 | www.apa.az | 3

Стали известны нерабочие дни в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает АПА, согласно постановлению Кабинета министров, в этом году Гурбан байрамы будет праздноваться 1 и 2 сентября.

Так как 2 сентября приходится на субботу, то в соответствии с Трудовым кодексом АР, будут переставлены рабочие и выходные дни, и 4 сентября будет нерабочим днем.

Тем самым, в связи в Гурбан байрамы 4 дня подряд будут нерабочими.



