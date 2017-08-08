На фронте состоится мониторинг

2017-08-08 10:20 | www.oxu.az | 4

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 9 августа 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Сарыджалы Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер.

A.M.

