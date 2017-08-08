Официальный курс маната к мировым валютам на 8 августа (версия 2)

2017-08-08 10:21 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы вылют (первая версия опубликована в 09:34)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое августа установлен на уровне 1,7008 и 2,0092 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.