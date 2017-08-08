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Официальный курс маната к мировым валютам на 8 августа (версия 2)

2017-08-08 10:21 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы вылют (первая версия опубликована в 09:34)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое августа установлен на уровне 1,7008 и 2,0092 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

08.08.17

1 доллар США

1 USD

1,7008

1 евро

1 EUR

2,0092

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3469

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0961

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8715

1 бразильский реал

1 BRL

0,5441

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1286

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1513

1 чешская крона

1 CZK

0,0769

1 чилийский песо

1 CLP

0,261

1 китайский юань

1 CNY

0,2539

1 датская крона

1 DKK

0,2701

1 грузинский лари

1 GEL

0,7093

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2174

1 индийская рупия

1 INR

0,0267

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2196

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0128

100 иранских риалов

100 IRR

0,0045

1 шведская крона

1 SEK

0,209

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7481

1 израильский шекель

1 ILS

0,4707

1 канадский доллар

1 CAD

1,3431

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6337

1 казахский тенге

1 KZT

0,0051

1 киргизский сом

1 KGS

0,0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,3971

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0948

1 молдавский лей

1 MDL

0,0953

1 египетский фунт

1 EGP

0,0956

1 норвежская крона

1 NOK

0,2149

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0415

1 польский злотый

1 PLN

0,4723

1 российский рубль

1 RUB

0,0283

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2501

1 саудовский риал

1 SAR

0,4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3972

1 турецкая лира

1 TRY

0,4819

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4866

1 украинская гривна

1 UAH

0,066

100 японских иен

100 JPY

1,5379

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2514

Золото (1 унция)

1 XAU

2139,6064

Серебро (1 унция)

1 XAG

27,672

Платина (1 унция)

1 XPT

1642,9728

Палладий (1 унция)

1 XPD

1483,0976

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