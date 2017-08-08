Умер сыгравший Годзиллу актер Харуо Накадзима – ФОТО

2017-08-08 10:40 | www.oxu.az | 5

На 89-м году жизни от воспаления легких умер японский актер Харуо Накадзима, сыгравший Годзиллу — одного из популярнейших монстров в истории кино.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Первый фильм про монстра Годзиллу, мутировавшего в результате ядерного взрыва, был выпущен киностудией Toho в 1954 году. С тех пор о нем было снято 30 кинокартин. Создатели фильма не прибегали к использованию компьютерной графики — актер играл монстра в настоящем тяжелом костюме.

Харуо Накадзима в 2010 году написал мемуары «Моя жизнь в шкуре монстра», где описал все трудности во время съемок — в том числе связанные и с костюмом массой 40 кг.

A.C.

