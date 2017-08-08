СК AzInsurance осуществила крупную страховую выплату

2017-08-08 10:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Страховая компания AzInsurance осуществила крупную страховую выплату по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как говорится в сообщении компании, распространенном во вторник, в результате короткого замыкания на линии электропередач, подведенной к офисному зданию, расположенного на территории города Баку, произошёл пожар. В целях возмещения причинённого имуществу ущерба компания AzInsurance осуществила страховую выплату в размере 150 689 манатов.

В этом году компания AzInsurance произвела еще несколько крупных страховых выплат по происшедшим страховым случаям в размерах 300 тысяч, 40,9 тысячи и 234,856 тысячи манатов.

AzInsurance является одной из самых стабильных страховых компаний страны. Международное рейтинговое агентство Fitch, подтвердив надежность компании и оценив ее как "Стабильная", присудила ей рейтинг «B».

Официальный курс на восьмое августа составляет 1,7008 AZN/USD.