S"P: Санкции США могут привести к приостановке поставок российского газа в Европу

2017-08-08 10:52 | www.apa.az | 5

«После принятия Вашингтоном новых ограничительных мер в отношении России возрастает неопределенность в этой области. В условиях санкций увеличивается вероятность роста цен на газ, а также растут риски перебоев поставок».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на российские СМИ, это говорится в обзоре «Могут ли США перекрыть российский газ Европе?», подготовленном аналитиками Standard&Poors и посвященном новым антироссийским санкциям США и их возможному влиянию на европейский газовый рынок.

Эксперты международного рейтингового агентства приходят к выводу, что принятый в США закон усложняет работы по возведению новых российских газопроводов и создает препятствия в техническом обслуживании уже действующих. Проблемы могут возникнуть и при обслуживании проходящих через Украину транзитных путей. Все это может в конечном итоге привести к временной приостановке поставок газа в Европу. Аналитики агентства приходят к выводу, что если к 2019 году возведение новых газопроводов не будет закончено, то все будет зависеть от Украины. Возникнет необходимость в продлении договора о транзите российского газа через эту страну. «Переговоры об этом между странами всегда были непростыми, а учитывая ухудшение отношений, вполне могут сопровождаться временным прекращением поставок газа». Агентство напоминает, что десять лет назад это уже происходило.