В Баку на пляже ранили ножом женщину
2017-08-08 10:53 | www.oxu.az | 5
В Баку на пляже женщина средних лет получила ножевое ранение.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.
Так, в поселке Говсаны на территории пляжа 36-летняя Гюльнара Ванягина при неизвестных обстоятельствах получила ножевое ранение в область левого бедра. Врачи прооперировали раненую. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.
В связи с происшествием информация поступила в 30-е отделение Сураханского районного управления полиции г. Баку.
Полиция ведет расследование.