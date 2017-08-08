В Баку на пляже ранили ножом женщину

2017-08-08 10:53 | www.oxu.az | 5

В Баку на пляже женщина средних лет получила ножевое ранение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.

Так, в поселке Говсаны на территории пляжа 36-летняя Гюльнара Ванягина при неизвестных обстоятельствах получила ножевое ранение в область левого бедра. Врачи прооперировали раненую. В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.

В связи с происшествием информация поступила в 30-е отделение Сураханского районного управления полиции г. Баку.

Полиция ведет расследование.

Э.А.

