В Азербайджане проходит 13-й Всемирный скаутский молодежный форум – ФОТО

2017-08-08 11:00 | www.oxu.az | 3

Более 320 гостей из более чем 120 Национальных скаутских организаций мира собрались в одном из красивейших регионов Азербайджана на 13-ый Всемирный скаутский молодежный форум (ВСМФ).

Как передает Oxu.Az, форум 2017-ого года является самым многочисленным и в тоже время наиболее разнообразным по количеству представленных стран в истории мирового скаутинга.

Всемирный скаутский молодежный форум (ВСМФ), организованный Всемирной организацией скаутского движения (ВОСД) и Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, вдохновляет молодых людей на развитие лидерских качеств посредством принятия жизненно важных решений, которые могут быть использованы как в скаутинге, так и на пользу общества.

На протяжении форума участники будут работать на сессиях и участвовать в презентациях, посвященных активному гражданству и лидерству. Также всех гостей ждет интереснейший 360 Market Place, где делегаты представят индивидуальные проекты, демонстрирующие достижения скаутов в улучшении социальной среды и развитии общества. A в заключительный день, в ходе «Открытого форума» все делегации будут иметь возможность дискутировать на различные темы, имеющие отношение к основной тематике форума, обсуждая вовлеченность молодежи в мировые процессы, лидерство и саморазвитие.

В то же время, принимающая сторона, Ассоциация скаутов Азербайджана подготовила специальный «Вечер знакомства с культурой», где представители каждой из стран-участников смогут поделиться многообразием своих культурных и исторических традиций посредством демонстрации национальных костюмов, кухни, музыки и танцев.

В дополнение к этому, на форуме будут проведены выборы шести молодежных советников Всемирного скаутского комитета на 2017-2020 гг. Основной целью молодежных советников является способствование увеличению роли молодежи в процессе принятия решений во Всемирной организации скаутского движения.

По словам председателя форума и действующего моложеного советника Джереми Аперта, Всемирный скаутский молодежный форум - это уникальная возможность для молодого поколения внести свой вклад в будущее нашего движения и быть лидером уже сегодня.

По завершении 13-го Всемирного скаутского молодежного форума, молодые лидеры также примут участие в 41-ой Всемирной скаутской конференции, где огласят принятые ими резолюции, которые будут включены в итоговые решения конференции.



Конференция состоится с 14 по 18 августа 2017 года в Бакинском Конгресс-Центре.