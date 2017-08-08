Турпоток в Южный Казахстан увеличился в два раза

2017-08-08 10:38 | www.trend.az | 3

Численность прибывших в ЮКО туристов увеличилось в два раза, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

За первый квартал 2017 года Южно-Казахстанскую область посетили 52 850 туристов. (в прошлом году прибыло 33 тыс. туристов). Из них 3600 являются иностранными туристами (в первом полугодии 2016 года - 2883 туристов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла более чем на 50%. Об этом сообщают представители управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

Иностранных туристов интересуют достопримечательности древнего Туркестана, Отырарского района. Приезжие в основном, посещают мавзолеи Арыстанбаб и Ходжа Ахмета Яссави. На юг страны иностранцы также прибывают в рамках международной выставки ЭКСПО-2017.

До сегодняшнего дня в рамках мероприятия в области уже побывали жители Китая, Индии Сингапура и других стран. Гости задерживаются на несколько дней для того, чтобы своими глазами увидеть исторические, архитектурные и археологические памятники региона.