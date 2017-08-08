Renault ile İran yatırım konusunda anlaştı

2017-08-08 13:00 | www.trend.az | 1

Dünyanın en büyük Otomobil üreticilerinden biri olan Renault, halihazırda üretimde olduğu İran operasyonunu büyütmeye hazırlanıyor. Fransa dışında en büyük yatırımının Türkiye'de bulunduğu Renault, İran'da da kapasite arttırımına gidiyor.

Renault Grup ve İran Hükumeti arasında imzalanan anlaşmaya göre 2018 itibariyle ülkedeki üretim kapasitesi 150.00 otomobile çıkartılacak. Dacia Duster ve Renault Symbol modellerinin üretileceği Tahran yakınlarındaki fabrika, 3000 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Renault yetkilisi Thierry Bolloré yakın zamanda İran'a teknoloji transferinin de gerçekşeceğini ifade etti.