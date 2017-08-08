Посол: «Отставка Наваза Шарифа не повлияет на отношения Пакистана с другими странами»

2017-08-08 12:03 | www.apa.az | 4

«Отставка премьер-министра не повлечет изменения в отношениях Пакистана с соседними и другими государствами».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

По его словам, отстранение Наваза Шарифа от власти решением Верховного суда не привело к кризису в стране.

«Партия премьер-министра по-прежнему представлена в парламенте. Политические изменения, произошедшие в Пакистане, позволят сохранить на хорошем уровне отношения нашей страны с соседями, супердержавами. Мы продолжим вести борьбу с терроризмом»,- подчеркнул дипломат.