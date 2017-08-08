Очередной успех азербайджанских военных моряков – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-08 11:22 | www.oxu.az | 4

В ходе второго этапа «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» конкурса «Кубок моря - 2017» выполнен эпизод №4 «Борьба с поступлением воды» на береговом тренажерном комплексе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, по решению международной судейской коллегии, по итогам выполнения эпизода экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, показав наилучший результат, удостоился первого места.

Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России занял второе, экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана третье, экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана четвертое место.

A.M.

