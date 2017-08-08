Во Франции восемь подростков пострадали от удара молнии

2017-08-08 11:28 | www.oxu.az | 4

Восемь подростков пострадали в понедельник вечером в результате удара молнии, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени в одном из палаточных лагерей в коммуне Вьен на юго-востоке Франции.

По предварительным данным местных властей, молния ударила в электрический щит с розетками, установленный в кемпинге. В результате удара стихии семь человек получили легкие ранения, еще у одного 15-летнего подростка произошла остановка сердца. Он был в срочном порядке доставлен в больницу. В настоящий момент медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

И.Ф.