Посол: «Военное сотрудничество Азербайджан-Пакистан развивается по восходящей линии»

2017-08-08 12:04 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

Он сказал, что у Пакистана мощная военная промышленность: «И в этой сфере Азербайджан является самой важной частью нашего сотрудничества. Недавно Азербайджан закупил у Пакистана военные учебные самолеты. Мы будем стараться проводить еще больше тренингов, развивать отношения».

Посол сказал, что в будущем также возможно ведение переговоров по закупке самолетов «JF Thunder».