В Сумгайыте изнасиловали и убили женщину

2017-08-08 11:34 | www.oxu.az | 4

В Сумгайыте произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Фаттах Нуриев 1988 г.р. в тупике на одной из улиц изнасиловал Севду Нуриеву 1982 г.р. В этот момент женщина закричала. Насильник, для того чтобы ее не услышали окружающие, закрыл ей рот и нос рукой. В результате С. Нуриева умерла от удушья. Сбежавшего с места преступления Ф. Нуриева задержала полиция.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело.

Продолжается расследование.

Э.А.

