Азербайджан и Пакистан продолжат углублять сотрудничество в оборонной сфере – посол (ФОТО)

2017-08-08 11:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан продолжат углублять сотрудничество в оборонной сфере и организации военных учений, сказал во вторник посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд на пресс-конференции в Баку.

"У нас крепкое сотрудничество в военной сфере. Как вы знаете, ранее Азербайджан приобрел у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak. Мы продолжим углублять наше сотрудничество в сфере обороны и организации военных учений", - отметил посол.

Дипломат также отметил, что Пакистан всегда имел дружественные отношения с соседями, странами исламского мира.

В этом году Азербайджан и Пакистан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, сказал Мохманд напомнив, что Пакистан был первой страной, признавшей независимость Азербайджана.

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