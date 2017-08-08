Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-08-08 13:14 | www.apa.az | 3

9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, слабый юго-восточный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-28°, днем 37-42°, в Баку ночью 26-28°, днем 39-41° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-80%, днем 35-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 28-29°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 29-30°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 30-31° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует слабый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 38-43°, в горах ночью 16-21°, днем 29-34° тепла.