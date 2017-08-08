Главный архитектор: MIDA включится в конкуренцию на рынке жилья

2017-08-08 11:44 | www.oxu.az | 4

«Если Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) продаст 20 процентов построенных им домов с коммерческими целями, то на рынке жилья возникнет конкуренция».

Как передает Oxu.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

По его словам, малообеспеченная часть населения нуждается в предлагаемом на льготных условиях жилье и построенные агентством квартиры в первую очередь предназначены для прослойки, экономически находящейся еще ниже среднего уровня.

Главный архитектор заявил, что предлагаемые Агентством цены довольно привлекательны.

«MIDA может продавать 80 процентов построенного им жилья на основных условиях, а 20 процентов – с коммерческими целями. В таком случае Государственное агентство жилищного строительства включится в конкуренцию на рынке жилья», - отметил он.

Л.А.

